تكنولوجيا النواب: الاتصالات اعتمدت 5 مليار جنيه لزيادة الأبراج بالمحافظات و700 مكتب بريد

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة استعراض لجدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، مؤكدًا أن دور الانعقاد الجديد سيكون استثنائي في حجم مشروعات القوانين وحجم التكامل بين البرلمان والحكومه لصالح الخدمات المقدمه للمواطن.

وكشف بدوي خلال اجتماع اللجنة علي موافقة وزارة الاتصالات علي تخصيص 5 مليار جنية لتدعيم شبكات المحمول بجميع محافظات الجمهورية من خلال حصر كامل تقدمه لجنة الاتصالات للمناطق المحرومه بالتعاون مع النواب في جميع الدوائر وان اللجنه منفتحه علي جميع النواب لاستلام حصر شامل بجمكيع المناطق.

وأضاف رئيس اللجنة أن المصرية للاتصالات ممثلة في شركة we اعتمدت تركيب ألف برج تدعيم للشبكه لخطتها هذا العام، وهناك 700 مكتب بريد سيتم افتتاحها هذا العام، بالإضافة إلأى اعتماد الهيئة القومية للبريد لعدد 200 مكنة ATM لتركيبيها علي مستوي الجمهوريه بجميع القرى والمراكز التي تحتاج الي خدمات البريد.

وطالبت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بإرسال كافة القوانين لأعضاء اللجنة لدراستها تمهيدا لمناقشتها مع متابعة التوصيات التي تخرج من اللجنة وآلية تنفيذها، والتأكيد علي حضور المسئولين المعنين من الحكومة بمشاكل الاتصالات والإنترنت والبريد منعا للتضارب.

وشددت محروس على ضرورة تواصل اللجنة مع النواب لبحث طلبات الإحاطة المقدمة منهم للتوجيه الصحيح للجهات المعنية.

من جانبه قال النائب محمد عبادة أمين سر اللجنة: إن لجنة الاتصالات يشهد لها بالانضباط خلال دور الانعقاد المنقضية، مشددًا على ضرورة اعتماد عدد من الزيارات الميدانيه بالتنسيق مع نواب لجنة الاتصالات، ومراجعة لكل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حتى يتسني لأمانة اللجنة بتوجيهها إلى الجهات المختصة.