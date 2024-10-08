” المهندسين”: إنطلاق فاعليات ” المؤتمر الأول لمستقبل صناعة النقل الذكي في مصر” الخميس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة طارق النبراوى، عن مشاركتها

في تنظيم “المؤتمر الأول لمستقبل صناعة النقل الذكي في مصر”، وذلك على هامش انعقاد “قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية”، وذلك فى الفترة من بعد غدا الخميس الموافق العاشر من أكتوبر الجارى وحتى الثانى عشر من الشهر نفسه، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وطالبت النقابة ، جموع المهندسين المهتمين بهذا المجال لحضور فعاليات المؤتمر التى تستمر على مدار يومين متتالين، موضحة إنه يمكن أيضا للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في هذا المجال المشاركة وتقديم نبذة عن أعمالهم من خلال التسجيل عبر الرابط المرفق https://forms.gle/LNncz97VPRdnAasE7