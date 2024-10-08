تعرف على مجموعة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا 2024-2025.. وجدول مبارياته

أوقعت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، النادى الأهلى، فى المجموعة الثالثة مع كل من شباب بلوزداد الجزائرى واستاد أبيدجان الإيفوارى وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى.

وحقق النادى الأهلى لقب النسختين الأخيرتين من دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، بالفوز على الوداد البيضاوى المغربى والترجى التونسى، ليرفع رصيده إلى 12 لقبًا مُعززًا رقمه القياسى كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة.

ويتطلع بطل مصر لحصد لقبه الـ13 فى البطولة، عندما يبدأ مشواره فى مجموعات النسخة الحالية، لتحقيق إنجاز تاريخى غير مسبوق بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالى.

ونجح «المارد الأحمر»، فى بلوغ مرحلة المجموعات عقب الفوز على نظيره فريق جورماهيا الكينى فى دور الـ32 من البطولة ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة فى اللقاءين.

وشهدت القرعة مشاركة 8 فرق عربية، أى نصف فرق المجموعات، مما أدى إلى مواجهة عربية بين نادى الأهلي وفريق شبيبة بلوزداد الجزائرى.

ويحمل الفريق المصرى ذكريات جيدة مع شبيبة بلوزداد وأورلاندو، حيث وقع مع الأول مرتين من قبل فى المجموعات وانتهى الأمر بتتويجه باللقب فى 2001 و2024، وهو ما حدث فى النسخة الوحيدة التى وقع فيها مع الثانى فى 2013.

وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف» أحد يومى 26 أو 27 شهر نوفمبر المقبل، لمباراته الأولى أمام استاد أبيدجان، على أن يختتم دور المجموعات أمام أورلاندو بيراتس أحد يومى 17 أو 18 يناير.

وفى ما يلى جدول مباريات النادى الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا 2025:

الجولة الأولى: الأهلى x استاد ابيدجان 26- 27 نوفمبر 2024

الجولة الثانية: أورلاندو بيراتس x الأهلى 6-8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة: الأهلى x شباب بلوزداد 13- 15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة: شباب بلوزداد x الأهلى 3-5 يناير 2025

الجولة الخامسة: استاد أبيدجان x الأهلى 10-12 يناير 2025

الجولة السادسة: الأهلى x أورلاندو بيراتس 17-19 يناير 2025.