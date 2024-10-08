الأهلى يكذب تصريحات لاعب الزمالك «دونجا»

كذب المدير التنفيذى لشركة النادى الأهلى لكرة القدم أمير توفيق، تصريحات أحد لاعبى فريق الزمالك الذى تحدث عن رغبة المارد الأحمر التعاقد معه.

وكان لاعب الزمالك نبيل عماد «دونجا»، قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن أمير توفيق حاول التعاقد معه وجلبه إلى الأهلى لكن الأمور لم تسر بالشكل المرجو.

وأوضح أمير توفيق في تصريحات مُتلفزة: «دونجا قال إنى تحدثت معه للانضمام للأهلى ولكن هذا لم يحدث، والحقيقة أنه هو من تواصل معى للانتقال إلى الأهلى ولكن الفريق كان مليئاً بالنجوم فى مركزه ولجنة التخطيط رفضته».

وفى السياق نفسه، تحدث أمير توفيق عن ما طرح بشأن إمكانية انتقال ظهير الزمالك أحمد فتوح للقلعة الحمراء.

وأكد أمير توفيق فى تصريحاته، قائلًا: «فتوح تم عرضه علينا من قبل مقربين منه، أنا أعرفه بشكل شخصى ولكن لم نتفاوض لضمه حتى حين أعلن الزمالك عرضه للبيع».

ويذكر أن دونجا كان أحد ركائز الزمالك التى ساهمت فى تتويجه بكأس السوبر الأفريقى قبل أسبوعين على حساب الأهلى.