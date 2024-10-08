الأهلى يطلب طاقم تحكيم أجنبى لبطولة السوبر المصرى

تمسك مسئولو النادى الأهلى باستقدام حكام أجانب لبطولة السوبر المصرى، والمقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى، وطلبت الإدارة الحمراء من نظراؤهم فى إتحاد الكرة اسناد بطولة السوبر المصرى لحكام أجانب .

ويلعب الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجارى، فى نصف نهائى السوبر المصرى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

وعلى صعيد أخر، أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، فيما يتنافس فريق بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السودانى، يانج أفريكانز التنزانى، مازيمبى.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربى، الرجاء المغربى، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى، شباب بلوزداد الجزائرى، الأهلى.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولى، بيراميدز، الترجى التونسى.

ويمثل الكرة المصرية فى بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلى «حامل اللقب» وفريق نادى بيراميدز، والذى يشارك فى البطولة بصفته صاحب المركز الثانى فى الدورى الممتاز بالموسم الماضى.