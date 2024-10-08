العربي الناصري: عقيدة الجيش المصرى الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية أمنها

قال الدكتور محمد أبو العلا إن مشاهدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية، تؤكد للجميع أن عقيدة الجيش المصرى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية أمنها من أي تهديدات.

وأضاف أبو العلا، أن القوات المسلحة دورها هو الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها؛ وهو أمر يعد أفضل المهام وأشرفها كما أكد الرئيس السيسى، مشيرا إلي أن مصر دولة حضارية لها جيش قوى قادر علي حماية أمنها القومي من أي عدو خارجي أو أي تهديدات خارجية.

وشدد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى علي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، تضمنت رسائل علي الصعيدين الداخلي والخارجي كما أنها معبرة عن ثبات الموقف المصري الداعم لمسار القضية الفلسطينية وسعيها المستمر لوقف إطلاق النار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل علي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وقال أبو العلا، إن الجيش المصري يمتلك عقيدة راسخة تقوم على أعلى مستويات التدريب والاستعداد، مزودًا بأحدث الأسلحة العالمية، مكرسًا جهوده للدفاع والحماية، بعيدًا عن العدوان والطغيان، وفق منهجية القوات المسلحة المصرية التي تلتزم بأخلاقيات الجندية والانضباط.