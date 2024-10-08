القومي للطفولة  يطلق مبادرة “صاحبوهم تكسبوهم” لدعم الأهالي في تنشئة الأطفال والمراهقين   

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، مبادرة جديدة تحت شعار “صاحبوهم تكسبوهم” بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للأباء والأمهات ومقدمي الرعاية الخاصة بأساليب التربية الإيجابية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

واكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية دعم الاباء والأمهات ومساندتهم في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وصحية تقوم على احترام الطفل والاستماع له ولافكاره ومراعاه مشاعره، وتساعدهم أيضا على خلق طفل سوي نفسيا ومتوازن.

وأضافت “السنباطي”، أن مبادرة “صاحبوهم تكسبوهم” ستقدم مجموعة من النصائح التربوية من خلال استشاريين متخصيين في تعديل السلوك وخبراء في هذا المجال، وستتضمن عدد من الموضوعات التي تناسب كل مرحلة عمرية بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة مرورا بفترة المراهقة وأهم المشكلات التي تواجه الآباء وطرح حلول عملية لمواجهتها.

وأوضحت “السنباطي”، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل أيضا كافة الاستشارات والاستفسارات للأهالي من خلال خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لافتة إلى أن المجلس يقدم ايضا خدمة الدعم النفسي من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل.