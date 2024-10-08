  وزير الإسكان: الالتزام بالمعايير القياسية لإدارة وتشغيل وصيانة مختلف المشروعات بالمدن الجديدة 

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف تشغيل وإدارة عدد من المشروعات المنفذة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها مشروع ممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة، ومشروع “The Zen” للسياحة العلاجية والاستشفائية بمدينة أسوان الجديدة، وغيرها.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لإدارة وتشغيل وصيانة مختلف المشروعات، من أجل تقديم الخدمة على أعلى مستوى، والحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وضمان استدامتها، وحسن استغلال الاستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات.

كما تابع الوزير، موقف تجهيز المنشآت الفندقية بعدد من مشروعات التطوير التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمحافظة القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً بسرعة تشغيل المنشآت الفندقية بمدينة العلمين الجديدة، ومركز مارينا العلمين السياحى، لزيادة عدد الوحدات والغرف الفندقية بالساحل الشمالى الغربى، لاستيعاب حجم السياح المتزايد.

واستعرض شريف الشربيني، معدلات أداء شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، لتسويق عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حضر الاجتماع، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير، وشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري.