شباب النواب: نحرص على متابعة خطة الوزارة في الرقابة علي الأكاديميات الرياضية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين على مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة والخاصة بدور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الثاني.

وتركزت المناقشات علي مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة في كل من المحورين التشريعي، والرقابي حيث تضمن اللمحور التشريعي مناقشة تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما جاء المحور الرقابي بمناقشة الملف الخاص بشركة المدن عن صيانة المنشآت والملاعب، والرقابة على الاكاديميات الخاصة بالأندية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن متابعة استعدادات دورة الألعاب الأولمبية للناشئين بالعام القادم 2026 بالسنغال.