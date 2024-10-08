الوفد: الجيش المصري صمام الأمان ورمانة ميزان الاستقرار في الشرق الاوسط

أكد النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: أن كلمة الرئيس السيسي أثناء تفقدة تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني حاسمة وكشفت بشكل كبير عن الإمكانيات الجبارة للجيش المصري العظيم الذي اصبح بلا شك صمام الامان ورمانة ميزان الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت رئيس برلمانية: أن قدرات القوات المسلحة المصرية مكنتنا من العيش باستقرار وامان في إقليم ملتهب وعلى حافة الهاوية، وأن الجيش المصري وفر للمصريين سلعة من أهم السلع وهي سلعة الأمن التي استتبعها الاستقرار والتنميه في كل ربوع الجمهورية.

ولفت النائب أن الجاهزية التي ظهر عليها الجيش المصري بعثت رسائل للداخل والخارج، وأهمها الاستعداد لأي طارئ مع التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي وهدف للقوات المسلحة المصرية.

ووجه رئيس برلمانيه الوفد برسالة للمصريين اطمئنوا خلفكم جيش لايقهر وزعيم وطني مخلص استطاع الوصول بالوطن إلى بر الأمان.