وزير العمل يستعرض مع وفدا من “البنك الدولي” جهود دعم خطط “الحماية الإجتماعية”

عقد محمد جبران ،وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية،وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة،والعاملين في القطاع غير الرسمي،وغيرها من الملفات المُشتركة.

إستعرض الوزير أمام “الوفد الدولي” جهود الوزارة في هذه المجالات ،مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،وأن من أبرز أهداف “برنامج الحكومة”،حماية الفئات الأكثر إحتياجًا،وأوضح جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية ،وأطلاق منصات الكترونية،للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،وكذلك “عمال التراحيل” ،وتوفير 6 منح سنوية لها ،بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الإجتماعي عليهم،وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي ،و20 ألف جنيه للمصاب ..وإستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية والتي تؤكد إهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة،و بالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،لتحقيق المزيد من “الأمان الوظيفي” للعامل ،والتشجيع على الإستثمار،والإهتمام بحقوق كافة الأطراف،ومنها حقوق المرأة وحمايتها،وتمكينها إقتصاديًا..