الاتحاد الأفريقى الـ«كاف» يُغرم الأهلى ماليًا بسبب سوء سلوك جماهيره!

تلقى النادى الأهلى خطابًا رسميًا اليوم «الثلاثاء» من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف»، يتضمن عقوبة مالية بسبب أحداث مباراة مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا.

وكان «المارد الأحمر» قد واجه الفريق الكونغولى فى نصف النهائى، ونجح فى تخطيه بالتأهل للنهائى وحصد اللقب على حساب الترجى التونسى.

وكشفت تقارير إعلامية، عن توقيع غرامة بقيمة 30 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضى لجماهيره ضد مازيمبى، من خلال استخدام «الليزر» الذى أثر على لاعبى الخصم فى الملعب، وتتضمن الغرامة أيضًا المخالفات التسويقية التى حدثت فى مباراة الأهلى والترجى فى النهائى.

ويحق للنادى الأهلى تقديم تظلم ضد هذا القرار خلال 48 ساعة من وصوله للنادى.

ويسعى المارد الأحمر لتصدر مجموعته والتأهل إلى ربع النهائى ومواصلة مشوار رحلة الدفاع عن اللقب بالتتويج بالبطولة الثالثة عشر فى تاريخه.