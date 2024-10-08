رئيس نادى الزمالك: القلعة البيضاء هى الأكبر فى مصر.. ونريد السوبر بعد بطولتين قاريتين

أكد رئيس نادى الزمالك الكابتن حسين لبيب، على تصريحاته السابقة بأن الزمالك هو أكبر قلعة رياضية فى مصر، وجاء ذلك فى افتتاح لبيب للمركز الإعلامى الجديد للزمالك، وأنه سيكون انطلاقة لأكثر من اتجاه وليس لرياضة فقط.

وصرح لبيب خلال الافتتاح بأنه يُحب أن يُكرر دائمًا أن الزمالك القلعة الرياضة الأكبر فى مصر، وأشار إلى مُعاناة مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية، لكن تكاتف الجميع من أجل مصلحة الزمالك.

وقال حسين لبيب أن النادى حقق 3 بطولات قارية، البطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات، وفريق كرة القدم حقق الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقى، مؤكدًا على العمل من أجل التتويج بالسوبر المصرى من أجل بطولة أخرى فى كرة القدم.