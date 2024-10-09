“رى القليوبية”: انطلاق فاعليات ثانى ندوات “حملة على القد” فى إطار التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها

استمرارا لفاعليات حملة على القد فى إطار للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها؛ تم عقد ثانى الدورات التدريبية للائمة خطاب المساجد الجامعة فى محافظة القليوبيه؛ وذلك بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة القليوبية .

وحضر الندوة عدد ٢٧ من الائمة التابعين لمنطقة الاوقاف ومنطقة الوعظ بالقليوبية بحضور محمود عبد اللطيف القونى رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة القليوبية وخالد فتحى مدير الإدارة العامة لري القليوبية ودكتور عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن مدير الدعوة بمديرية الاوقاف بالقليوبية و مدير الاراضى والمياه بمديرية الزراعة بالقليوبية واحسام مشهور مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب بالقليوبية وقد تم خلال الندوة عرض التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر والتأكيد على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على نوعية المياه.