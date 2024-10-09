جلسة لجوميز مع محمد حمدى وعبد الشافى يواصل التأهيل فى الزمالك

عقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، جلسة مع الظهير الأيسر للفريق محمد حمدى، قبل انطلاق مران اليوم «الأربعاء»، على ملعب النادى، فى حضور المدرب المساعد أحمد مجدى.

وحرص المدير الفنى على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمهام مركزه، وطالبه بالتركيز فى الفترة الحالية، خاصة أنه سيكون له دور مع الفريق فى المباريات المقبلة فى ظل ارتباط الفريق بالمشاركة فى أكثر من بطولة.

وحرص الجهاز الفنى للفريق على تخفيف الحمل البدنى للاعبين فى مران اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال قبل بدء الفقرة الفنية.

يأتى ذلك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة ودية غدًا «الخميس»، أمام بتروجت على ملعب بتروسبورت، وخوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق قبل التجربة الودية.

فى سياق آخر واصل محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم، وأدى اللاعب برنامجه التأهيلى تجت إشراف الجهاز الطبى، لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعدما خضع فى وقت سابق لجراحة الرباط الصليبى.