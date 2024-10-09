الأهلى يرحب بانتقال القندوسى إلى زد فى الصيف الجارى

كشفت تقارير إعلامية اليوم «الأربعاء»، عن ترحيب النادى الأهلى بانتقال لاعب الفريق، الجزائرى أحمد القندوسى، إلى نادى زد إف سى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد قرار إدارة الأهلى بعرض اللاعب للبيع بسبب أزمة تصريحاته الأخيرة.

وأوضحت التقارير، أن القندوسى أثار أزمة كبرى خلال الأيام الماضية بعدما أدلى بتصريحات قال فيها إن الأهلى حاول فرض وكيل لاعبين محدد، لذا فشلت مفاوضات انتقال مواطنه زين الدين بلعيد للقلعة لحمراء الصيف الجارى”.

وتابعت التقارير، أن القندوسى تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة أبرزها من سيراميكا وزد بجانب أنباء غير مؤكدة عن رغبة نادي بيراميدز فى ضم اللاعب الجزائرى.

وأشارت التقارير، أن النادى الأهلى يميل للموافقة على عرض زد لكن الأمر لم يُحسم حتى الآن، حيث يتم التفاوض حاليًا بين اللاعب والأهلى لاختيار أفضل عرض للطرفين.