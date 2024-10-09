عمر مرموش ومحمد صلاح يقودان هجوم منتخب «الفراعنة»

اكتملت القوة الهجومية الضاربة لمنتخب «الفراعنة» الأول لكرة القدم، قبل مواجهتين أمام موريتانيا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بانضمام الثنائى، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألمانى عمر مرموش وهداف ليفربول الإنجليزى محمد صلاح.

تألق اللاعب عمر مرموش بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة فى ألمانيا، واستطاع أن يجذب انتباه عديد الأندية الأوروبية التى لا تصدق قدرات اللاعب المبهرة.

وقال الجهاز الفنى لمنتخب مصر إن الثنائى محمد صلاح وعمر مرموش، قد انضما لتدريبات المنتخب، استعدادا لمواجهة موريتانيا يوم «الجمعة» المقبل، فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

كما أكد الجهاز الفنى، على انضمام لاعب الوسط محمود صابر، والذى استدعاه المدرب حسام حسن بديلا للاعب الزمالك نبيل عماد «دونجا»، زالذي أصيب بشد عضلى.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين على الرأس الأخضر وبوتسوانا، فيما يأتى منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر المركزين الثانى والثالث بـ3 نقاط لكل فريق وبوتسوانا دون رصيد فى المركز الرابع والأخير.