حارس شباب بلوزداد يعلق على مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

علق حارس مرمى فريق شباب بلوزداد الجزائرى فريد شعال، على تواجد فريقه مع الأهلى المصرى فى مجموعة واحدة بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

ويأتى فريقا شباب بلوزداد والأهلى، ضمن المجموعة الثالثة فى دورى أبطال إفريقيا إلى جانب استاد أبيدجان الإيفوارى وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى.

وقال شعال في تصريحاته مُتلفزة: «مجموعتنا فى دوري أبطال إفريقيا متوازنة بشكل كبير، وكل الفرق تملك خبرات كبيرة فى البطولة”.

وأضاف حارس بلوزداد، قائلاً: «الأهلى من الفرق العريقة والكبيرة في أفريقيا، وهو بطل النسخة الأخيرة، ولكن لا يوجد أي فريق ضعيف في هذه البطولة فالجميع أقوياء».

وتابع شعال: «لدينا مهمة صعبة في دور المجموعات والبطولة بشكل عام، ولكن سنبذل قصارى جهدنا للتأهل من المجموعة والعمل على حصد اللقب».

واختتم شعال تصريحاته، قائلًا: «أتمنى تأهل شباب بلوزداد والأهلي من دور المجموعات، وهناك الكثير من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا؛ لذلك لا يمكن توقع الفائز باللقب حالياً، أو حتى طرفى النهائى».