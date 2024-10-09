وزير الصحة و سفير سنغافورة يبحثان سبل تعزيز التعاون في الرعاية الصحية وتدريب الكوادر الطبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وتدريب الكوادر الطبية والتمريض، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير رعاية صحية متميزة وآمنة للمواطنين.

بدأ اللقاء بترحيب الدكتور خالد عبدالغفار بسفير سنغافورة والوفد المرافق، مؤكدًا على العلاقات الودية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون المثمر بين مصر وسنغافورة.

واستعرضا الجانبين خلال الاجتماع آخر المستجدات والإنجازات في ملفات التعاون السابقة، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تدريب فرق التمريض في مجالات متنوعة تشمل الرعاية المركزة، إدارة خدمات التمريض، تمريض الطوارئ، وتمريض الأطفال حديثي الولادة، من خلال برامج تدريبية متطورة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية في كلا البلدين.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تبادل الوفود الطبية بين مصر وسنغافورة، لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة في القطاع الصحي، وكذلك تعزيز التعاون في نظم إدارة المستشفيات.

وتناول اللقاء اتفاق الجانبين على استقبال الطلاب من سنغافورة للدراسة في الجامعات المصرية، للاستفادة من الخبرات الأكاديمية المصرية، كما تمت مناقشة التعاون في تقديم الدعم الطبي للشعب الفلسطيني في غزة، ضمن جهود مصر الإنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين.