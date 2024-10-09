صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لتدريب المتطوعين من أبناء المناطق المطورة 

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكر لتدريب المتطوعين من أبناء المناطق المطورة” بديلة العشوائيات ” على كيفية تنفيذ برامج الحماية من تعاطى المخدرات وتوصيل رسائل التوعية للأسر من قاطني هذه المناطق وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،و تنفيذ الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لرفع الوعى بخطورة الإدمان

تضمن المعسكر سلسلة من المحاضرات عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم ، للمشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات بأنواعها، وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضًا تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة الإدمان وتدريب المتطوعين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وفى نفس السياق ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة بالمناطق المطورة ” بديلة العشوائيات ” “حى الأسمرات ،والمحروسة وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة واهالينا وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد ” وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة ” حيث يتم تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الأسر في هذه المناطق لتوعيتهم بخطورة مشكلة تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى”16023″ لتقديم الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

كما يتم تنفيذ أنشطة لتوعية الشباب من أبناء المناطق المطورة بأضرار التعاطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ،وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج ، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي للمتعافين من الإدمان لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، ،أيضا تنفيذ برنامج لرفع وعى طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فترة الدراسة بخطورة الإدمان وبناء مهاراتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تشغيل 8 عيادات تابعة للخط الساخن “16023” لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ،مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات بالمناطق المطورة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات ،والتعريف بخدمات علاج الإدمان .