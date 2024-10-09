إسكان البرلمان تستعد لمناقشة مشروع قانون بشأن صندوق المباني الآيلة للسقوط

تضمنت خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، المقدم من النائب محمود عصام موسى، والذي يقضي بإنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

وتضمنت المادة الأولى، النص على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالى، وهى الإقراض مع حذف عبارة ” بدون فوائد”، وكذلك توفير السكن البديل.

وجاء مشروع القانون، متضمنًا 4 مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة 97 من القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.

كما تضمنت المادة الثانية، منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ليستطيع أن يقوم بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأى جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه، كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.

كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصدرين من مصادر تمويل الصندوق وموارده وهى استقطاع نسبة من حصيلة التصالحات من المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمبانى الجديدة، مع ترك تحديد النسب للائحة التنفيذية لمشروع القانون.

وتضمنت المادة الرابعة النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارة الإسكان، وزارة التنمية المحلية، وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الداخلية، نقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. وألزمت المادة الخامسة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ست شهور من موعد صدور القانون.

من جانبه أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يستهدف استكمال الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين، حيث يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

وأكد محمود عصام، أن العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة، حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بمئات الآلاف من العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها.

وأوضح عضو النواب، أنه في ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة على حد سواء على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في عديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعى على المادة 97 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.

وأكد عصام، أنه على الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم 119 في عام 2008، إلا أنه لم يفعل دوره حتى الآن ، متابعا: طلم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومى للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف.”

وأضاف أن الحكومة قامت بإنشاء الكثير من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكى يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.

وفيما يلي نص مشروع قانون بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد

بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد:

المادة الأولي:

تستبدل نصوص المواد التالية وأرقامها 97 ، 97 مكرر أ، 97 مكرر ب، 97 مكرر ج، بنص المادة 97 الوارد بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.

مادة 97 :

إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

مادة 97 مكرر أ:

يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.

مادة ٩٧ مكرر ب: