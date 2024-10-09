” المهندسين “: لجنة السلامة والصحة المهنية تنظم ندوة تثقيفية عن “طرق مكافحة الحرائق”

لرفع الوعي بكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الوقاية منها، عقدت لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري علاء ريحان، محاضرة تثقيفية للعاملين بالنقابة عن “طرق مكافحة الحرائق”، حاضر فيها المهندس الاستشاري حسني ربيع- استشاري تفتيش سلامة العمليات ونظم السلامة والصحة المهنية.

تناولت المحاضرة الموضوعات المتعلقة بالحرائق، وتشمل مفهوم الحريق، والتعرف على مخاطر الحرائق وكيفية الحماية منها، وعرض أنواع الحرائق المختلفة، وكيفية التعامل معها في حالة حدوثها، والتركيز على الأسباب الجذرية لمنع الحرائق.

وأوضح المهندس الاستشاري حسني ربيع، أنه يجب وجود ثلاثة عناصر لحدوث الحريق، وهي: المادة القابلة للاشتعال، والأكسجين، والحرارة. ويتم تمثيل هذه العناصر بما يسمى مثلث الحريق، حيث يمثل كل ضلع منه عنصرًا من العناصر الثلاثة، ويضاف إليها عنصر رابع وهو التفاعل الكيميائي المتسلسل، لتُمثِّل هذه العناصر ما يسمى بهرم الاشتعال.

واستعرض “ربيع” أنواع الحرائق الخمسة وأفضل مواد الإطفاء لكل نوع، وأولها: حرائق النوع (A)، هي الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والمواد العضوية التي تحتوي على الكربون، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لهذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة. أما النوع الثاني حرائق النوع (B)، وهي الحرائق التي تحدث في الغازات القابلة للاشتعال، مثل بنزين السيارات، والكيروسين، والكحولات. ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لهذا النوع من الحرائق هي الرغاوي، وثاني أكسيد الكربون. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

أما النوع الثالث من الحرائق، فقد أوضح “ربيع” أنها الحرائق من النوع (C) وهي الحرائق التي تنشأ في التوصيلات والمعدات الكهربائية، ومن أفضل أنواع الطفايات لهذا النوع من الحرائق هي ثاني أكسيد الكربون. أما النوع الرابع من الحرائق من النوع (D) وهي الحرائق المتعلقة بالفلزات القابلة للاشتعال، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم، ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق. أما النوع الخامس والأخطر من الحرائق، من النوع (K) وتتعلق بالزيوت المهدرجة.

وعن طريق مكافحة الحرائق أوضح “ربيع” أن هناك ثلاث طرق رئيسية تستهدف جميعها تعطيل أو إيقاف سلسلة التفاعلات الكيميائية التي تربط بين عناصر مثلث الاحتراق عن طريق التحكم في أحد أضلاعه، ومن ثم السيطرة على الحريق. وأول طريقة هي تجويع الحريق، وتركز على نقل كل ما هو قابل للاشتعال وإبعاده عن مكان الحريق، ومن ثم كسر أحد أضلاع مثلث الاحتراق، ألا وهو الماة القابلة للاشتعال، فيما تتمثل الطريقة الثانية في مكافحة الحريق في خنق الحريق، من خلال تقليل كمية الأكسجين الموجودة في محيط النار بل ومنع وصوله لها، ما يعني منع زيادتها وانتشارها. أما الطريقة الثالثة تتمثل في تبريد الحريق، من خلال خفض درجة حرارة المواد المشتعلة ومن ثم منع انتشار الحريق.

وشدد “ربيع” على ضرورة الالتزام بترتيب خطوات مكافحة الحريق، حيث إنها تتم وفقًا لخطوات متتابعة محددة، ويجب الالتزام بترتيب هذه الخطوات، متطرقًا إلى خطة طوارئ المنشأة، والتي تتكون من مجموعة من الفرق، إحداها فرقة الحريق، مختتمًا محاضرته بشرح أنواع أجهزة الإطفاء المختلفة وطرق استخدامها.