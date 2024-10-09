جامعة بنها تعقد ندوة تثقيفية بعنوان “ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة”

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، افتتح الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الندوة التثقيفية عن نصر أكتوبر والتي نظمتها كلية التربية النوعية ، ضمن سلسلة احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية ، والدكتورة غادة شاكر وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، والطلاب.

وحاضر بالندوة اللواء مجدي عبد الصبور من المحاربين القدامي ومن أبطال حرب أكتوبر ، والخبير المصرفي حافظ موسي نقيب التجاريين بمحافظة القليوبية .

وأكد الدكتور السيد فوده أن جامعة بنها حريصة علي تنظيم العديد من الندوات التثقيفية من أجل توعية الشباب بتاريخ حرب أكتوبر المجيدة ، لخلق جيل من الشباب يكون على وعى ودراية بتاريخه وحاضره ومستقبله.

وتناولت الندوة أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم ، ودور القوات المسلحة المصرية ، والمرأة المصرية ، وتكاتف الشعب المصري ككل في تحقيق هذا النصر.