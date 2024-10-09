رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد معاهد المحافظة ويتابع فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية”
برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر؛ وتوجيهات أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، تفقد سعيد أحمد خضر ؛ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، الدراسة و العملية التعليمية بمعاهد الخصوص الفتيات ع ث والابتدائي ١ وتابع العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وفعاليات المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية وبناء الإنسان و الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة وقام رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمتابعة تحضير المعلمين وتوزيع المناهج وكتابة الدرس على السبورة وموقف الكتب الدراسية وتواجدها مع التلاميذ والطلاب وموقف المعاهد من توافر المقاعد .
وتم مناقشة وإقرار اقتراح بخصوص المعهد الابتدائي وبخصوص احتياجات قاعات الكيجهات والمعاهد الابتدائية من المقاعد وتم التنبيه بتنفيذ التعليمات والتوجيهات وتكثيف المتابعة
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