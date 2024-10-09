السماوى يفوز على أنطاليا التركى 18-0.. وديًا!!

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي بيراميدز، على نظيره ينيل أنطاليا التركى، بنتيجة 18-0 فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

وجاءت أهداف بيراميدز فى الشوط الأول، عن طريق، صديق إيجولا «4 أهداف» سوبر هاتريك، ومروان حمدى «4 أهداف»، ومحمد رضا بوبو «هدفين»، وعبد الرحمن مجدى «هدف» ورمضان صبحى «هدف»، فيما أضاع كريم حافظ ركلة جزاء فى نهاية الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى، سجل فريق بيراميدز 6 أهداف عن طريق، دودو الجباس «هدفين»، ويوسف أسامة نبيه «هدفين»، أحمد عاطف قطة «هدف»، يوسف أوباما «هدف».

ودخل بيراميدز مباراة أنطاليا التركى، بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد سامى، محمود مرعى، طارق علاء، كريم حافظ.

خط الوسط: رمضان صبحى، صديق إيجولا، عبد الرحمن مجدى، أحمد توفيق، محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: مروان حمدى.

ولعب بيراميدز الشوط الثانى بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: أسامة جلال، على جب، عاطف قطة، محمد فوفانا

خط الوسط: محمود دونجا، رمضان صبحى، يوسف أوباما، عماد ميهوب، يوسف أسامة

خط الهجوم: دودو الجباس.