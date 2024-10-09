تعرف على ترتيبات النادى الأهلى لمواجهة العين فى بطولة الـ«إنتركونتيننتال»

عقد المدير التنفيذى للنادى الأهلى سعد شلبى، اجتماعًا مع المنسق العام لنادى العين الإماراتى دوتشيو تيكاتشى، اليوم «الأربعاء»، ومعه طاقم إدارى ضم كلًّا من مدير العلاقات العامة والبروتوكول عبيد الظاهرى، ومسئول العلاقات العامة محمد الخضر، ومنسق البطولات ناصر الكاتبى، ومنسقى مكتب الجماهير عمر حسين وأحمد الكعبى.

وجاء اجتماع اليوم «الأربعاء»، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلى أمام العين الإماراتى فى بطولة الـ«إنتركونتيننتال»، والمحدد لها 29 أكتوبر الجارى على ملعب استاد القاهرة الدولى، فيما حضر من النادى الأهلى أيضًا مدير اللوائح والتراخيص حنان الزينى.

وفي ضوء توجيهات رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، حرص سعد شلبى على الاستجابة لكافة طلبات الأشقاء فى الإمارات فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين فى نادى العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء فى المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتى، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلًا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإدارى والطبى.

كما تم الاتفاق على التنسيق بخصوص الخدمات اللوجستية، فيما تحدد المران الرئيسى لنادى العين فى الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة.

وفى نهاية الاجتماع وجه مسئولو نادى العين الإماراتى الشكر للسلطات الوطنية، على التعاون والتنسيق بالشكل الذى يعكس العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والإماراتى.