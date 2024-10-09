حماية المستهلك يشن حملة رقابية بمنطقة شبرا للرقابة على الأسواق 

أجرى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية موسعة على أسواق شبرا بالقاهرة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع،والقرار رقم 171 الصادر من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تضمنا تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة وحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري . تم تفتيش السلاسل التجارية وأفران العيش للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبيع السلع وفقًا للأسعار المعلنة. أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة. شدد السجيني على ضرورة التزام التجار بالأسعار المعلنة وأهمية دور المواطن في الرقابة لضبط الأسواق.