مجدى عبدالغنى يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

كشف لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق مجدى عبدالغنى، عن موقفه من خوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الدورة المقبلة عقب نهاية ولاية مجلس جمال علام.

وقال عبدالغنى فى تصريحات متلفزة: «الاتجاه الأقرب هو أننى سأخوض انتخابات اتحاد الكرة إما على مقعد الرئيس أو النائب».

وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: «أبحث عن تكوين قائمة قوية على كل المقاعد قبل خوض انتخابات اتحاد الكرة في الدورة المقبلة».

وعن مباراة السوبر الإفريقى، أشار عبدالغنى إلى أن نادى الزمالك كان صاحب السيطرة أمام فريق النادى الأهلى فى المباراة التى أقيمت فى المملكة العربية السعودية.

وتابع عبد الغنى: «من وجهة نظري أن فريق الزمالك فاز على الأهلى فى السوبر الإفريقى بالروح وكان لديه الدافع للفوز خلال للمباراة، ومواجهتى الأهلى مع سيراميكا والزمالك مع بيراميدز صعبة على الأندية الأربعة فى السوبر المصرى».

وواصل عبد الغنى: «وجهة نظرى أنه من الطبيعى أن يقول رئيس نادى الزمالك الكابتن حسين لبيب، أن الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر فهو رأيه وهو حر، وسمعت تصريحاته ولم أشعر بالضيق على الإطلاق وهو أمر طبيعى».