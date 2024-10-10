اجتماع بين الخطيب والخليفى لتفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية

حرص رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ناصر الخليفى، على عقد جلسة مع رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، أمس «الأربعاء»، بشأن تفعيل دور رابطة الأندية الأفريقية.

وشارك وفد النادى الأهلى الذى ترأسه الكابتن محمود الخطيب، ومعه أمين الصندوق المهندس خالد مرتجى، فى الجلسة الأولى للجمعية العمومية للأندية الأوروبية الذى جرى فى العاصمة اليونانية أثينا.

وعقب الجلسة، حرص ناصر الخليفى على عقد اجتماع مع الخطيب بحضور المهندس خالد مرتجى، واستمع رئيس رابطة الأندية الأوروبية، إلى وجهة نظر النادى فى القضايا المطروحة.

وجرت مناقشات عديدة فى اتجاهات مختلفة كان أبرزها، ضرورة تفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية بما يخدم مصلحة كرة القدم، حسبما ذكر النادى الأهلى فى بيانه عبر موقعه الرسمى.

وتطرق الحوار إلى شراكة الأندية الأوروبية مع الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، فيما يخص بطولة كأس العالم للأندية، ووجه ناصر الخليفى الشكر للكابتن محمود الخطيب على تلبية الدعوة، وحرصه على المشاركة فى هذا الحفل الرياضي الكبير.