الزمالك يرد على مُنتقدى شعار «أكبر قلعة رياضية فى مصر»

رد نائب رئيس نادى الزمالك هشام نصر، على مُنتقدى رفع شعار أكبر قلعة رياضية فى مصر، بعد الاعتراض على ذلك، حيث أطلق الزمالك عبر قناته هاشتاج «الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر» أمس «الأربعاء»، بعدما قال حسين لبيب هذا الشعار.

وتعجب هشام نصر عبر تصريحات إعلامية، عن تركيز البعض على مقولة الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر، مُشيرًا أن الزملكاوية يروا أنهم أكبر قلعة رياضية فى مصر والوطن العربى.

وقال نائب رئيس الزمالك بأن الفريق المُلقب بـ«أسياد البلد» هو الاتحاد السكندرى، و«برازيل مصر» هم فريق نادى الإسماعيلى، و«كوماندوز اليد» هم الزمالك، وتساءل لماذا يتم التركيز على هذا الأمر الآن؟.

اختتم نائب رئيس نادى الزمالك هشام نصر، حديثه بأن الزمالك يروا أنفسهم «أكبر قلعة رياضية فى مصر» وأن هذا أمر مُنتهي.

وجاءت تلك الشعارات والتصريحات، بعد حصد الفارس الأبيض للقب السوبر الأفريقى على حساب منافسه التقليدى النادى الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

ويُنافس الزمالك على التتويج ببطولة جديدة، وهذه المرة محليًا لخوض كأس السوبر المصرى فى الإمارات، حيث يواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى نصف نهائى السوبر المحلى، وفى حال التأهل للنهائى سيواجه الفائز من مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا.