محافظ الجيزة يتابع إنتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالهرم والعمرانية للتصالح في مخالفات البناء 

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بعدد من أحياء المحافظة حيث تابع المحافظ إستقبال المواطنين من المترددين على المراكز والإجراءات المتبعة من قبل العاملين بها لبحث طلباتهم والبت بها.

شملت جولة المحافظ المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم والعمرانية والتي إستمع خلالها المحافظ لأراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم وسرعة البت بالطلبات المتقدمين بها للتصالح في مخالفات البناء.

وإستمع المحافظ لبيان من رؤساء المراكز التكنولوجية حول إجراءات تسجيل الطلبات بالمنظومة الإلكترونية مؤكدا على رؤساء الأحياء بضرورة توفير كافة الامكانات المطلوبة للحفاظ على مستوى الكفاءة والفاعلية وسرعة تسجيل البيانات الخاصة بكافة الطلبات على المنظومة أولا بأول.