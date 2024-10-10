وزارة العمل: زيارة “وفد سعودي” للإختبارات النظرية والعملية للعمال بمركز التدريب المهنى بالقاهرة

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، استقبلت وفداً من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة ” تكامل ” السعودية ، فى زيارة لمركز التدريب المهنى “شهداء الكتيبة من ١٠٣ صاعقة” – ( الشرابية سابقا) ، لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية ،بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ”المملكة” ،وتُمثلها شركة تكامل السعودية ، من خلال متابعة اختبارات الفحص المهني السعودي على مهن : ( ميكانيكا السيارات ، واللحام ، وكهرباء السيارات ، وكهرباء التوصيلات ) ، وجارى اضافة مهن أخرى للتعاون وهى : التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية ، و السباكة الصحية ، حيث قام الوفد بتفقد بعض الورش التي يتم اختبار المتدربين بها ، وكذلك الاختبارات النظرية ، وأكد الوفد على حرصهم على توفير فرص عمل للعمالة المصرية لأنها تتميز بالمهارة والكفاءة فى سوق العمل السعودي والاستفادة من قدراتها لدعم خطط العمل بالمملكة ، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة باتفاقية الفحص المهني لرفع نتائج الاختبارات ومستويات المتقدمين ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديرية ، بأن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري و كفاءته ومهارته ، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره ،بحقوقه وواجباته من خلال وحدة “توجيه ما قبل المغادرة”،التابعة للوزارة ، وضرورة التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب،الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية ، وأضاف مدير المديرية أن “اتفاقية الفحص المهني” تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في “سوق المملكة” ، وحضر الزيارة من الوفد السعودى : نواف بن مسلم نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الفحص المهني ، وسالم المطرود مدير تشغيل برنامج الفحص المهني في مصر ، وحمد القاضي مدير إدار الجودة والإلتزام بمنصة الإعتماد المهني ، كما حضر الزيارة كريم رمضان المشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة ، وعلياء القباني مدير مركز التدريب المهنى ، وياسمين على مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديرية ..