وزارة العمل: نقل وحدة التدريب المتنقلة وبدء برنامج تدريب مجانى للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ببنى سويف

نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، فعاليات نقل وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية من قرية قمن العروس مركز الواسطي الي قرية بيلفيا مركز بني سويف ، وبدء برنامج تدريبى على مهنة التفصيل والخياطة لـ 10 متدربات ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، بالإضافة إلى إنتهاء البرامج التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، والتسويق الإلكتروني ، والتطريز ، والتى جرى تنفيذها فى مركز التدريب المهني بشرق النيل بني سويف ، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ،هي محافظات:أسوان ، والأقصر، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم ” ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين “الوزارة” وبرنامج الأغذية العالمى WFP ” ، فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أن البرامج التدريبية التى يجرى تنفيذها تتم تحت إشراف أحمد معوض وكيل المدرية المشرف العام علي التدريب ، كما أن وحدة التدريب المتنقلة يتم فيها تدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات ، بنظام ساعات التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية لبرنامج التفصيل والخياطة ، و60 ساعة لمهنتى السباكة الصحية والكهرباء ، ومؤكداً على أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .