وزارة العمل: ندوة للتوعية فى مجال محو الأمية وتنظيم الأسرة وجرائم الإتجار بالبشر فى الدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، ندوة للتوعية في مجال محو الأمية وتنظيم الأسرة وجرائم الإتجار بالبشر ، لعدد 25 من العاملين بمصنع ابوالعز للملابس الجاهزة بطلخا حوض مشالى ، استهدفت الندوة : استعراض لمبادرة بداية ، والمحاور الرئيسية للمبادرة ، وأهداف المبادرة ، والفئات العمرية المستهدفة من المبادرة ، وتوضيح مصطلح محو الامية ، وتنظيم الأسرة ، ووسائل وطرق محو الأمية ، والهدف من ذلك ، والحديث عن جرائم الاتجار بالبشر من حيث : مفهوم الاتجار بالبشر ، وطرق جرائم الاتجار بالبشر ، ووسائل جرائم الاتجار بالبشر ، وكيفية مكافحتها ، وحرص الدولة على نشر العلم والثقافة للارتقاء بالمجتمع ، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة للتوعية بأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة ،فى كافة ملفات العمل الخاصة بالمديرية من حيث التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل ، لتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار داخل المنشآت العاملة في المحافظة ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات التوعوية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكثيف الجهود التوعوية حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها للحفاظ على عناصر الإنتاج ، وأفاد وكيل المديرية أن الندوة جرت فعالياتها بمشاركة صالح عبدالهادى مدير عام منطقة عمل طلخا ، وحضور كلاً من : سامح عبدالحميد مدير مكتب عمل طلخا ، وايمن عوض مفتش مكتب عمل طلخا، ومحمد عصام مفتش مكتب عمل طلخا ، مؤكداً على الإستمرار فى تنظيم ندوات التوعية فى مختلف المجالات التي تهم العاملين وزيادة الإنتاج من خلال الاجهزة التابعة للمديرية المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ..