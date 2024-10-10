وديًا.. بتروجت يفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف

حقق فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما صباح اليوم «الخيمس»، على ملعب استاد بتروسبورت استعدادًا لبطولة الدورى.

سجل بتروجت هدفين فى الشوط الأول قبل أن يحرز مصطفى شلبى الهدف الوحيد للزمالك فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوى ومحمد حمدى ومصطفى الزنارى وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد فتوح ومحمد عاطف واوفى إيجاريا وحسام أشرف وسامسون أكينيولا.

وفى الشوط الثانى دفع الجهاز الفنى بتشكيل مكون من، محمد صبحى وعمر جابر وحمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، وعبد الله السعيد وزياد كمال وشيكابالا وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبى وناصر منسى.

شهدت المباراة مشاركة أحمد فتوح بعد غياب 63 يوما عن الظهور مع الأبيض، حيث كانت آخر مشاركة له مع الزمالك فى مباراة زد بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى، والتى أقيمت يوم 8 أغسطس الماضى أى منذ شهران، وانتهت وقتها بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجارى على ملعب النادى، فى العاشرة والنصف صباحاً، وفى نفس اليوم يواجه الزمالك فريق زد على ملعب بتروسبورت فى الخامسة مساءًا.