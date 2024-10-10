تصريحات نارية من حسام حسن ضد مسؤولى الكرة المصرية

أطلق المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، تصريحات قوية تجاه المسؤولين عن الكرة المصرية.

وخلال المؤتمر الصحفى، والخاص بمباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره منتخب موريتانيا، فى الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، طالب العميد بأن يُصبح للدورى المصرى شكل كبير مثل الدوريات العربية.

وأكد مدرب الفراعنة، أن ذلك لن يحدث إلا عندما يتولى مسؤولين نظيفة القلب والعقل، والتخلص من القديم المتشبث بالكرة المصرية فى آخر 10 أو 15 عام.

وقال المدير الفنى للـ«الفراعنة، حسام حسن: «لا تُعيدوهم مرة أخرى، حيث أن بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر شاهدة على ذلك، وهذه نصيحة من شخص قضى عمره كله فى كرة القدم، ويريد أن يكون الدورى المصرى أقوى شيء، ولن يحدث ذلك إلا عندما يأتى أشخاص يريدون العمل من أجل مصر فقط.