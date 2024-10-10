قداسة البابا يستقبل سفيرة الدومينيكان في القاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، السيدة يِسِت رومان سفيرة جمهورية الدومينيكان لدى مصر.

عبرت السفيرة عن سعادتها بتواجدها في مصر، وأشادت بأجواء السلام والتعايش التي يتمتع بها المجتمع المصري، وأشارت إلى أن العالم اليوم يعاني من تراجع المبادئ الإنسانية، معربة عن أملها في عودة البشر إلى القيم التي نشأ العالم عليها.

وأشار قداسة البابا إلى دراسة تناولت تأثير الهواتف المحمولة على تراجع الإنسانية منذ دخولها حياة الإنسان، كما قدم للسفيرة نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية، وفي هذا الصدد أعربت السفيرة عن سعادتها بافتتاح كنيسة قبطية في دولة الدومينيكان.