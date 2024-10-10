قداسة البابا يستقبل السفيرة السويسرية بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الدكتورة إيڤون باومان سفير سويسرا بالقاهرة، التي عبرت عن سعادتها بالخدمة في مصر، وعن إعجابها الشديد بالكنيسة القبطية والأديرة المصرية العريقة.

وقدم لها قداسة البابا نبذة عن الحضارات السبع التي مرت على مصر، وعن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها الحالي حول العالم.

كما تطرق الحديث إلى علاقات الكنيسة الطيبة مع القيادة السياسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع في مصر،