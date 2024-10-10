“تعليم القليوبية”: جولات مدير تعليم المحافظة لتفقد مدارس إدارة الخانكة التعليمية

تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف ومحافظ القليوبية ايمن عطية، قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بزيارة مدارس إدارة الخانكة التعليمية ،حيث تفقدت مدرسة على بن أبي طالب بإدارة الخانكة التعليمية ، حيث قامت بالاستماع لفقرات الإذاعة المدرسية وتابعت خلال الجولة الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، وتأكدت من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليًا وخارجيًا، وكذلك المعامل وحجرات الأنشطة .

وتحاورت مع الطلاب وشجعتهم على الاشتراك فى الأنشطة المدرسية وأوصت أبنائها الطلبة بالاهتمام بالعلم منذ اللحظة الأولى من بدء الدراسة وحسن التعامل فيما بينهم واحترام المعلمين والالتزام بالزى المدرسى والنظافة الشخصية، مع التأكيد على الحفاظ على أثاث المدرسة .