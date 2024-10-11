رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل سفيرة أيرلاندا بمصر

استقبل رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، السفيرة نوالا اوربان سفيرة أيرلاندا بمصر، بحضور المطران الدكتور منير حنا مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

أطّلع رئيس الأساقفة السفير على الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر، والتي تعكس التنوع الثقافي والديني الغني للبلاد، كما شاركت سعادة السفيرة بشرح وافٍ عن الثقافة الأيرلندية، والتي أبرزت أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافتين.

واجتمع رئيس الأساقفة الشرفي الدكتور منير بالسفيرة نولا في المركز المسيحي الإسلامي، حيث تضمن الاجتماع مناقشات حول الأنشطة التي يقوم بها المركز لتعزيز السلام والتعاون بين المجتمعات الدينية في مصر وخارجها، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بينهم.

يذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو ٢٠٢٢ في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.