” النبراوي “: وسائل النقل  الكهربائية رؤية مستقبلية تعكس الإيمان بضرورة التحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة

بحضور طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، ومحمود عرفات- أمين عام النقابة، انطلقت فعاليات “قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية”، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث أعلن محمد الصعيدي- رئيس التحالف المنظم للمؤتمر بدأ فعاليات القمة موجهًا التحية والتقدير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤكدًا على السير على خطى توجيهاته، مؤكدًا أن القمة تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني، وإبراز جهود الدولة في مجالات البيئة النظيفة وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وقدّم رئيس التحالف المنظم للقمة الشكر والتقدير لرئاسة مجلس الوزراء لرعاية القمة، ولكل الوزارات التى شاركت في رعاية الحدث ودعمته.

وتوجّه “الصعيدي” بالتحية لنقابة المهندسين على مشاركتها في هذا الحدث الكبير، كما تقدم بالشكر والتقدير لضيوف مصر المشاركين من الخارج.

خلال كلمته عبّر طارق النبراوي، عن سعادته للمشاركة في فعاليات قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، كونها تمثل نقلة نوعية في مسيرة مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

وأكد “النبراوي” أن وسائل النقل الكهربائية ليست مجرد تكنولوجيا جديدة، بل رؤية مستقبلية تعكس الإيمان بضرورة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن نجاح هذه القمة والمؤتمر المرافق لها، هو ثمرة جهود مشتركة بين العديد من الأطراف.

وأكّد نقيب المهندسين أن المؤتمر الذي سيعقد في ختام فعاليات القمة يعد فرصة ذهبية لاستعراض أحدث التطورات في صناعة النقل الذكي، وبحث سبل تطبيقها في مصر، لتكون وسائل النقل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة، ولتصبح مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال النقل المستدام.

وعظّم نقيب المهندسين من أهمية القمة والمؤتمر المصاحب لها كونه ليس مجرد فرصة لمناقشة مستقبل وسائل النقل الكهربائية، ولكنه أيضا نقطة تحول مهمة في تعزيز الاقتصاد المصري، قائلا: “إن التكنولوجيا الذكية في مجال النقل ستفتح أفاقًا جديدة للاستثمار، وتخلق فرص عمل جديدة، وستساعد في تحسين البنية التحتية، وجعل الحياة اليومية أكثر راحة وكفاءة، وكل ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني”.

وأشاد المهندس طارق النبراوي، بالدور الحيوي الذي يلعبه مهندسو مصر في تحقيق هذا التحول، كونهم العقل المبتكر لهذه الابتكارات والتطورات بإبداعاتهم وجهودهم من أجل بناء مستقبل أكثر واستدامة

واختتم “النبراوي” كلمته موجهًا حديثه إلى جموع مهندسي مصر، قائلا: “أنتم القلب النابض للتقدم والتطور في هذا البلد، وأنتم من يقودون الابتكار، ويخلقون الحلول الذكية التي تجعل حياتنا أفضل وأكثر استدامة”.

شهدت فعاليات افتتاح القمة حضور عدد من الخبراء من كبرى الشركات الدولية والإقليمية والمحلية المعنيين بوسائل النقل الكهربائي ومزودي خدمات الشحن، كما شهدت إلقاء كلمات لعدد من الحضور من بينهم الدكتور الدكتور محمد موسى عمران- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والأستاذ أحمد زهير- رئيس قسم الترويج في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة شيرين عبد القادر محرم- رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والأستاذ شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والدكتور يسري الشرقاوي-

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والأستاذ محمد عمر- نائبًا عن الأستاذ عاكف المغربي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، واللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله- رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، والأستاذ أيمن الزغبي- رئيس قطاع التمويل بالبنك الأفريقي للتجارة والتصدير.

كما شهدت فعاليات افتتاح القمة إلقاء كلمات من ضيوف القمة من الخارج ومنهم الأستاذ خالد الشميلي ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، والسيد هال فالز- نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيلي ويند للإلكترونيات المحدودة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت كلمات المتحدثين أن الحاجة باتت ملحة إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع النقل، وأنه بالنسبة للبلدان النامية، فإن التحول إلى نظام النقل الكهربائي لم يعد مسألة اختيارية.

عقب انتهاء الكلمات الافتتاحية صرّح أحمد مهران- رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمدير التنفيذي للمؤتمر الدولي الاول لمستقبل صناعة النقل الذكي في مصر FITIC 2024 أن ختام فعاليات قمة مصر الدولية لوسائل النقل الذكية ستشهد عقد مؤتمرًا عن “مستقبل صناعة النقل الذكي” في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مؤكدًا أن فعاليات القمة ستشهد عقد جلسات نقاشية ومحاضرات يلقيها خبراء متخصصين بمشاركة الشركات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة، وورش عمل تفاعلية تغطي مختلف جوانب تطور صناعة النقل الكهربائي الذكي.