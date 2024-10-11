القومي للمرأة يشارك في فعاليات اليوم العالمي للفتاة 

شارك المجلس القومي للمرأة أمس في الفعاليات التى نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان تزامنا مع اليوم العالمى للفتاة .

شارك المجلس في فعاليات الجلسة الأولى التى جاءت بعنوان “الأصول الرقمية للفتيات المراهقات” وناقشت عدد من القضايا من بينها دور المؤسسات المعنية في نشر التوعية التكنولوجية للفتيات .

فيما أكدت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس والذى يأتي ضمن الإطار الوطني للإستثمار فى الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، أن البرنامج يستهدف تزويد الفتيات بالمهارات الحياتية اللازمة من أجل ضمان مستقبل أفضل لهن،ويستهدف الفتيات من عمر 10-14 سنة، مؤكدة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحو الأمية الرقمية لدى الفتيات وتوفير بيئة تكنولوجية آمنة لهن.

كما شارك المجلس فى فعاليات الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان ” ختان الإناث…. تجارب حقيقية ومبادرات مجتمعية ودينية”، حيث استعرضت ياسمين قرطام مدير عام الادارة العامة لحملات التوعية جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة منذ انشائها عام ٢٠١٩ ، والتى من بينها تنظيم العديد من الحملات منها حملات طرق الأبواب بعنوان احميها من الختان لتوعية المجتمع بمخاطر هذه القضية من الناحية الطبية والقانونية، واضافت أن المجلس قد استعان برجال الدين من الأزهر والكنيسة من أجل نشر التوعية الدينية بمخاطر الختان، وهو ما لاقى تأثيراً كبيراً في القرى والمدن المختلفة على امتداد محافظات مصر، كما أكدت على أن المجلس قد خصص الرقم الساخن15115 بمكتب شكاوى المرأة لتقديم المساعدة اللازمة للفتيات المتضررات.

كما شارك المجلس بمعرض صور تعكس قصص نجاح فتيات برنامج نورة بمحافظتى سوهاج وأسيوط، ممن ساهم البرنامج فى تغيير شخصياتهن وحياتهن وتنمية مهاراتهن، كما تضمن المعرض صور لمجموعة من ميسرات البرنامج وأسر الفتيات.