الأهلى يواجه حرس الحدود وديًا استعدادًا للسوبر المصرى

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم «الجمعة»، مباراة ودية أمام حرس الحدود ضمن استعدادات «المارد الأحمر» لبطولة السوبر المصرى، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بالإمارات، ويخوض الفريق ودية اليوم بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية التى يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا اليوم «الجمعة»، ويوم 15 أكتوبر الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة المغرب 2025.

كما يغيب عن ودية الحدود اليوم اللاعبين المُصابين وهم، محمد هاني وكريم فؤاد وعلى معلول الذى خرج من قائمة الموسم الجديد، أما ياسر إبراهيم فقد شارك فى مران الفريق الجماعى أول أمس «الأربعاء»، بعد تعافيه من نزلة البرد التى لحقت به، وحصل على العلاج اللازم، بالتنسيق ‏مع الجهاز الطبي للفريق.‏

وعلى مدار الأيام الماضية، تلقت إدارة النادى الأهلى عدة عروض من أندية محلية وخارجية، للتعاقد مع القندوسى الذى لعب الموسم الماضى مُعاراً من الأهلى إلى سيراميكا، والذى بات هدفًا للكثير من الأندية المحلية بعد تألقه اللافت للنظر الموسم الماضى مع فريق سيراميكا.

وأكد المصدر أن أندية سيراميكا كليوباترا وزد إف سى، تأتى فى مقدمة الأندية التى ترغب فى ضم اللاعب، وسط انتشار أنباء حول رغبة بيراميدز فى الحصول على خدمات اللاعب، والذى سبق للمدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، ورفض عودته للقلعة الحمراء أكثر من مرة.