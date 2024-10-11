الأهلى يرفض تجديد عقد بيرسى تاو ويستقر على رحيله نهاية الموسم

رفض مسئولو الأهلى فتح باب التفاوض مع لاعب الفريق الجنوب أفريقى بيرسى تاو، لتجديد عقده مع النادى، بعدما تم الاتفاق داخل القلعة الحمراء على عدم تجديد عقد اللاعب.

ورغم أن المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، سبق ورحّب بفكرة تجديد عقد بيرسى تاو إلا أن إدارة النادى حسمت موقف اللاعب الجنوب أفريقى، وتم الاستقرار على عدم تجديد عقده، وهو ما اتفقت عليه جميع الآراء داخل لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها مختار مختار وتضم فى عضويتها حسام غالى وزكريا ناصف.

وبهذا سيكون هذا الموسم هو الأخير لـ بيرسى تاو فى الفريق الأحمر، لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها، ارتفاع سن اللاعب الذى تخطى الـ31 من عمره، كما أن مستوى اللاعب ولياقته البدنية فى تراجع واضح منذ نهاية الموسم الماضى، هذا كله بجانب راتب بيرسى تاو الكبير الذى يُكلّف الأهلى ما يزيد عن مليون دولار سنويًا، الأمر الذى جعل الإدارة الحمراء تستقر على عدم تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث سيحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل مجانًا.