الزمالك يخوض تدريبات بدنية وتأهيلية فى المران الصباحى فقط لتجنب الإجهاد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية صباح اليوم «الجمعة»، فى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، استعدادًا لبطولة السوبر المحلى المقرر لها فى الإمارات.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، الاكتفاء بخوض تدريبات بدنية وتأهيلية، خوفًا من تعرضهم للإجهاد، عقب خوض مباراة بتروجت الودية أمس «الخميس».

وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، قد قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصرى.

ويلتقى الزمالك مع إيسترن كومباني يوم «الأحد» المقبل على ملعب النادى، فى العاشرة والنصف صباحاً، على أن يواجه فى نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت فى الخامسة مساءًا بناءًا على طلب الجهاز الفنى للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلى.