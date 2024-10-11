بسبب جلسة 22 أكتوبر.. غموض لموقف أحمد فتوح من السوبر المصرى

لم يحسم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، حتى الآن موقف ظهير أيسر الفريق الأبيض أحمد فتوح، من السفر مع البعثة إلى الإمارات للمشاركة فى كأس السوبر المصرى.

ومازال الغموض يحيط موقف فتوح من السفر مع الزمالك إلى الإمارات، خاصة وأن اللاعب لديه جلسة فى المحكمة يوم 22 أكتوبر الجارى، على ذمة القضية الخاصة به، وإن كان هناك مصدر قانونى أكد على جواز سفر فتوح خارج البلاد ما لم يصدر ضده أمر يمنعه من السفر.

وتأتى مشاركة فتوح فى مباراة الزمالك وبتروجت بعد غياب 63 يوما عن الظهور مع الأبيض، حيث كانت آخر مشاركة له مع الزمالك فى مباراة زد بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى، والتى أقيمت يوم 8 أغسطس الماضى أى منذ شهران ويومان بالتحديد، وانتهت وقتها بفوز الأبيض بهدف دون رد.