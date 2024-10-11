مع بداية الموسم الجديد.. الأهلى يستعد لصرف مقدم عقود اللاعبين

يستعد مسئولو النادى الأهلى، لصرف مقدم عقود لاعبى الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل توفير كل سُبل الاستقرار والدعم للاعبى الفريق للمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها «المارد الأحمر».

ويحاول النادى الأهلى توفير مبلغ يترواح من 85 إلى 95 مليون جنيه، وهو يمثل قيمة مقدم العقود للاعبى الفريق المحليين والأجانب، بخلاف رواتب الجهاز الفنى، والذى يتقاضى راتبه شهريًا.

وفى سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك فى الثامنة مساء «الأحد» 20 أكتوبر بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد «محمد بن زايد» فى الأمارات، ضمن نصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى، وسيلعب الفائز من الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.