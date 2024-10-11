برلمانية تتقدم بمذكرة بمطالب أهالي إسنا بالأقصر لرئيس الوزراء

تقدمت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر ومساعد رئيس حزب العدل بمذكرة إلى رئيس مجلس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تتضمن بعض طموحات وآمال ومطالب أهالى مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك خلال زيارة “مدبولي” وعدد من الوزراء لمحافظة الأقصر، قام خلالها بلقاء عدد من أهالي وقيادات المحافظة التنفيذية والتشريعي والشعبية، والقيام بعدة جولات ميدانية في مناطق مختلفة

وطالبت “السلايمي” في المذكرة المقدمة بضرورة الاهتمام بمركز إسنا لما له من أهمية تاريخية واقتصادية على مستوى محافظة الأٌقصر والصعيد عامة.

وذكرت مساعد رئيس حزب العدل أنه نظرا لوجود مبنى مستشفى إسنا المركزى (القديم) بدون استغلال، وفي ظل حاجة الأهالى للتوسع فى وحدات ومراكز الخدمات الطبية المقدمة لهم، فقد كان الاقتراح بنقل تبعية مستشفى إسنا القديمة إلى الرعاية الصحية وتحويلها إلى وحدة استقبال وطوارئ وعمليات اليوم الواحد.

وأكدت على ضرورة إنشاء كوبرى علوى أعلى هويس إسنا القديم لمرور الدراجات النارية والنقل الخفيف فقط، وذلك نظرا لتواجد العديد من المصالح الحكومية والمدارس، ومحطة إسنا شرق قناطر إسنا القديمة، مما يمثل عائق أمام الموظفين والعاملين والمسافرين.

ونوهت في طلبها بأهمية إضافة المناطق المحرومة من المرافق والتي تقع خارج الحيز العمراني لمدينة إسنا للمدينة؛ لاستكمال توصيل كافة المرافق لها من صرف صحى وكهرباء وغاز طبيعي واسفلت وهواتف أرضية وغيرها، مطالبة باستعجال صدور قرار الأحوزة العمرانية وضرورة إنهاء أعمال الصرف الصحى بالمركز والمدينة، حيث كانت قد تقدمت بعدة طلبات في ذلك الشأن.

وعلى هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء لمعبد إسنا ومتابعة أعمال التطوير التى تتم فيه، طالبت نائبة حزب العدل بضرورة إدراج المعبد ضمن برامج الشركات السياحية المختلفة.

واختتمت مطالبها بالتأكيد على ضرورة صدور قرار مدينة إسنا الجديدة لإنشاء منطقة صناعية بها لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.