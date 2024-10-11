منتخب مصر يفوز على موريتانيا بثنائية وينفرد بصدارة المجموعة

حقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على موريتانيا، بهدفين من دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم «الجمعة»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الأفريقية 2025 بالمغرب.

دخل المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد الشناوى، أحمد عيد، رامى ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد حمدى، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، عمر مرموش.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وموريتانيا، بالتعادل السلبى، رغم محاولات متعددة من جانب الفراعنة لكن تألق الحارس الموريتانى وتكتل الفريق أمام مرماه حرمه من التقدم.

وفى الشوط الثانى تعرض محمد عبدالمنعم للإصابة فى الدقيقة 59 من عمر، بسبب شكواه من شد فى العضلة الخلفية، واضطر الجهاز الفنى إلى استبداله والدفع بالمهاجم مصطفى محمد.

أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف منتخب مصر الأول فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، وذلك بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، سددها نجم الريان القطرى بكل قوة مباشرة فى الشباك.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثانى فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء، وذلك بعد كرة عرضية من محمد حمدى داخل منطقة الجزاء، وضعها نجم ليفربول فى الشباك، لتنتهى المباراة بهذه النتيجة، لينفرد منتخب «الفراعنة» بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.