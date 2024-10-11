“الإسكان “: رئيس الجهاز يتابع أعمال المرافق والطرق والكهرباء بمناطق أراضي بيت الوطن بالعبور الجديدة

في ضوء توجيهات وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لأعمال المرافق والطرق والكهرباء لمناطق قطع أراضي نماذج الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة وفي ظل الاهتمام الكبير بتطوير المناطق العمرانية الجديدة تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز والنواب والسادة المعاونين والسادة مديري الإدارات التنفيذية و الشركات المنفذة للمشروعات أعمال المرافق والطرق والكهرباء لمناطق أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالمدينة .

حيث تابع رئيس الجهاز مشروعات المياه والصرف المختلفة مشددا علي الإدارات التنفيذية بسرعة نهو الأعمال مع الإلتزام بمعايير الجودة المطلوبة مع المتابعة الدورية للشركات المنفذة للتأكد من إلتزام الشركات بالبرامج الزمنية المعتمدة.

كما تابع موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال شبكة الطرق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والمحيطة بالمناطق المذكورة حيث نبه سيادته علي الإلتزام بالجودة في تنفيذ الأعمال والإهتمام بالاختبارات طبقا للمواصفات مع تكثيف العمالة وسرعة نهو الأعمال .

كما تفقد رئيس الجهاز المشروعات الخاصة بأعمال تنفيذ شبكة الكهرباء حيث شدد علي الإدارات التنفيذية بالتنبيه علي الشركات بالالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال وسرعة التنسيق وإطلاق التيار في المناطق التي تم الإنتهاء من تنفيذها مع ضرورة متابعة أعمال الصيانة بصفة دورية .

ويهدف المرور الدوري علي مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة في تعزيز الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والتأكيد علي أن الالتزام بالجودة والمواصفات هو المفتاح لتحقيق التنمية المنشودة مما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع عصري يحقق الرفاهية لجميع المواطنين.